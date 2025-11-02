Auto Finance (TOKE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.194686 $ 0.194686 $ 0.194686 Κατώτ. 24H $ 0.199886 $ 0.199886 $ 0.199886 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.194686$ 0.194686 $ 0.194686 Υψηλ. 24H $ 0.199886$ 0.199886 $ 0.199886 Υψηλή συνέχεια $ 79.02$ 79.02 $ 79.02 Χαμηλότερη τιμή $ 0.12921$ 0.12921 $ 0.12921 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.27% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.20%

Auto Finance (TOKE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.198892. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TOKE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.194686 και ενός υψηλού $ 0.199886, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TOKE είναι $ 79.02, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.12921.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TOKE έχει αλλάξει κατά +0.27% την τελευταία ώρα, +0.94% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Auto Finance (TOKE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.47M$ 16.47M $ 16.47M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.90M$ 19.90M $ 19.90M Προμήθεια Κυκλοφορίας 82.77M 82.77M 82.77M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Auto Finance είναι $ 16.47M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TOKE είναι 82.77M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.90M