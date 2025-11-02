Australian Digital Dollar (AUDD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.654327 $ 0.654327 $ 0.654327 Κατώτ. 24H $ 0.655707 $ 0.655707 $ 0.655707 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.654327$ 0.654327 $ 0.654327 Υψηλ. 24H $ 0.655707$ 0.655707 $ 0.655707 Υψηλή συνέχεια $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 Χαμηλότερη τιμή $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.66%

Australian Digital Dollar (AUDD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.654886. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AUDD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.654327 και ενός υψηλού $ 0.655707, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AUDD είναι $ 2.87, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.36464.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AUDD έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, -0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Australian Digital Dollar (AUDD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.87M 5.87M 5.87M Συνολικός Όγκος 5,869,320.704638 5,869,320.704638 5,869,320.704638

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Australian Digital Dollar είναι $ 3.84M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AUDD είναι 5.87M, με συνολική προσφορά 5869320.704638. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.84M