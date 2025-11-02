AURO USDA (USDA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.989181 $ 0.989181 $ 0.989181 Κατώτ. 24H $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.989181$ 0.989181 $ 0.989181 Υψηλ. 24H $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Υψηλή συνέχεια $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Χαμηλότερη τιμή $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.10%

AURO USDA (USDA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.995768. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.989181 και ενός υψηλού $ 1.005, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDA είναι $ 1.024, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.953424.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDA έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, -0.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AURO USDA (USDA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 229.70K$ 229.70K $ 229.70K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M Προμήθεια Κυκλοφορίας 230.68K 230.68K 230.68K Συνολικός Όγκος 10,105,731.7237891 10,105,731.7237891 10,105,731.7237891

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AURO USDA είναι $ 229.70K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDA είναι 230.68K, με συνολική προσφορά 10105731.7237891. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.06M