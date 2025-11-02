AURO Finance (AURO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00158032 $ 0.00158032 $ 0.00158032 Κατώτ. 24H $ 0.00164668 $ 0.00164668 $ 0.00164668 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00158032$ 0.00158032 $ 0.00158032 Υψηλ. 24H $ 0.00164668$ 0.00164668 $ 0.00164668 Υψηλή συνέχεια $ 0.00737474$ 0.00737474 $ 0.00737474 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0015531$ 0.0015531 $ 0.0015531 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.13%

AURO Finance (AURO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00162902. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AURO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00158032 και ενός υψηλού $ 0.00164668, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AURO είναι $ 0.00737474, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0015531.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AURO έχει αλλάξει κατά +0.18% την τελευταία ώρα, +2.58% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AURO Finance (AURO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 172.38K$ 172.38K $ 172.38K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 892.57K$ 892.57K $ 892.57K Προμήθεια Κυκλοφορίας 105.82M 105.82M 105.82M Συνολικός Όγκος 547,919,125.4652486 547,919,125.4652486 547,919,125.4652486

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AURO Finance είναι $ 172.38K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AURO είναι 105.82M, με συνολική προσφορά 547919125.4652486. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 892.57K