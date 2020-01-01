AuditAI (AUDAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AuditAI (AUDAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AuditAI (AUDAI) AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.audit-ai.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.audit-ai.io/whitepaper Αγοράστε AUDAI τώρα!

AuditAI (AUDAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AuditAI (AUDAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 260.21K $ 260.21K $ 260.21K Συνολική προμήθεια: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 260.21K $ 260.21K $ 260.21K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00578236 $ 0.00578236 $ 0.00578236 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AuditAI (AUDAI)

Tokenomics AuditAI (AUDAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AuditAI (AUDAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AUDAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AUDAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AUDAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AUDAI token!

Πρόβλεψη Τιμής AUDAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AUDAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AUDAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AUDAI Token τώρα!

