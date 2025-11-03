Atua AI (TUA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001111 $ 0.00001111 $ 0.00001111 Κατώτ. 24H $ 0.00001174 $ 0.00001174 $ 0.00001174 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001111$ 0.00001111 $ 0.00001111 Υψηλ. 24H $ 0.00001174$ 0.00001174 $ 0.00001174 Υψηλή συνέχεια $ 0.001502$ 0.001502 $ 0.001502 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000711$ 0.00000711 $ 0.00000711 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.13% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.24%

Atua AI (TUA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001148. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TUA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001111 και ενός υψηλού $ 0.00001174, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TUA είναι $ 0.001502, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000711.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TUA έχει αλλάξει κατά -2.13% την τελευταία ώρα, +1.87% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Atua AI (TUA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.00B 5.00B 5.00B Συνολικός Όγκος 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Atua AI είναι $ 57.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TUA είναι 5.00B, με συνολική προσφορά 5000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 57.43K