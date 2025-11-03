ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Atua AI είναι 0.00001148 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TUA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TUA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Atua AI είναι 0.00001148 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TUA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TUA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TUA

Πληροφορίες Τιμής TUA

Τι είναι το TUA

Whitepaper TUA

Επίσημος Ιστότοπος TUA

Tokenomics TUA

Προβλέψεις Τιμών TUA

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Atua AI Λογότ.

Atua AI Τιμή (TUA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 TUA σε USD

--
----
+1.80%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Atua AI (TUA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:05:58 (UTC+8)

Atua AI (TUA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00001111
$ 0.00001111$ 0.00001111
Κατώτ. 24H
$ 0.00001174
$ 0.00001174$ 0.00001174
Υψηλ. 24H

$ 0.00001111
$ 0.00001111$ 0.00001111

$ 0.00001174
$ 0.00001174$ 0.00001174

$ 0.001502
$ 0.001502$ 0.001502

$ 0.00000711
$ 0.00000711$ 0.00000711

-2.13%

+1.87%

+1.24%

+1.24%

Atua AI (TUA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001148. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TUA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001111 και ενός υψηλού $ 0.00001174, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TUA είναι $ 0.001502, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000711.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TUA έχει αλλάξει κατά -2.13% την τελευταία ώρα, +1.87% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Atua AI (TUA) Πληροφορίες αγοράς

$ 57.43K
$ 57.43K$ 57.43K

--
----

$ 57.43K
$ 57.43K$ 57.43K

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Atua AI είναι $ 57.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TUA είναι 5.00B, με συνολική προσφορά 5000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 57.43K

Atua AI (TUA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Atua AI σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Atua AI σε USD ήταν $ -0.0000026025.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Atua AI σε USD ήταν $ -0.0000056891.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Atua AI σε USD ήταν $ -0.000020358782939077885.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+1.87%
30 ημέρες$ -0.0000026025-22.67%
60 Ημέρες$ -0.0000056891-49.55%
90 Ημέρες$ -0.000020358782939077885-63.94%

Τι είναι Atua AI (TUA)

Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Atua AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Atua AI (TUA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Atua AI (TUA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Atua AI.

Ελέγξτε την Atua AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

TUA σε Τοπικά Νομίσματα

Atua AI (TUA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Atua AI (TUA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TUA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Atua AI (TUA)

Πόσο αξίζει το Atua AI (TUA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TUA στο USD είναι 0.00001148 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TUA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TUA σε USD είναι $ 0.00001148. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Atua AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TUA είναι $ 57.43K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TUA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TUA είναι 5.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TUA;
Το TUA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.001502 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TUA;
Το TUA είχε τιμή ATL ύψους 0.00000711 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TUA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TUA είναι -- USD.
Θα ανέβει το TUA υψηλότερα φέτος;
Το TUA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TUA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:05:58 (UTC+8)

Atua AI (TUA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,214.61
$110,214.61$110,214.61

+0.09%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,858.30
$3,858.30$3,858.30

+0.13%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02688
$0.02688$0.02688

+2.16%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.40
$184.40$184.40

+0.33%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2173
$1.2173$1.2173

-3.53%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,214.61
$110,214.61$110,214.61

+0.09%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,858.30
$3,858.30$3,858.30

+0.13%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.40
$184.40$184.40

+0.33%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$88.02
$88.02$88.02

-0.65%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4984
$2.4984$2.4984

-0.06%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0650
$0.0650$0.0650

+30.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05467
$0.05467$0.05467

+173.35%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08477
$0.08477$0.08477

+2.61%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004320
$0.000000004320$0.000000004320

+893.10%

DGGO Λογότ.

DGGO

DGGO

$0.000000700
$0.000000700$0.000000700

+483.33%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01631
$0.01631$0.01631

+103.87%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000583
$0.000000000583$0.000000000583

+49.87%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0650
$0.0650$0.0650

+30.00%