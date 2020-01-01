Attention (ATTN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Attention (ATTN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Attention (ATTN) ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of “Proof of Attention,” it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.attntoken.com/ Αγοράστε ATTN τώρα!

Attention (ATTN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Attention (ATTN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 7.66M $ 7.66M $ 7.66M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.66M $ 7.66M $ 7.66M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02390069 $ 0.02390069 $ 0.02390069 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00744693 $ 0.00744693 $ 0.00744693 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00766126 $ 0.00766126 $ 0.00766126 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Attention (ATTN)

Tokenomics Attention (ATTN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Attention (ATTN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ATTN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ATTN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ATTN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ATTN token!

Πρόβλεψη Τιμής ATTN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ATTN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ATTN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ATTN Token τώρα!

