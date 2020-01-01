ATLAM (ATLAM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ATLAM (ATLAM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ATLAM (ATLAM) Atlam token is an innovative cryptocurrency that offers its users exclusive rewards, premium packages, and other gifts. The more tokens you have, the more benefits you can enjoy during dating or building up your relationship. Its aim is to encourage active participation and enhance the experience. It also strengthens the Atlam ecosystem, providing access to exclusive features and community-driven decision-making. Beyond dating, it fosters deeper connections by offering personalized AI-driven relationship guidance and engagement tools. Discover this new opportunity and get the most out of dating and relationship management! Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.atlam.eu/crypto Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.atlam.eu/assets/crypto/Atlam-Whitepaper.pdf Αγοράστε ATLAM τώρα!

ATLAM (ATLAM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ATLAM (ATLAM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 24.36K $ 24.36K $ 24.36K Συνολική προμήθεια: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 81.78M $ 81.78M $ 81.78M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 26.48K $ 26.48K $ 26.48K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00267317 $ 0.00267317 $ 0.00267317 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0002979 $ 0.0002979 $ 0.0002979 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ATLAM (ATLAM)

Tokenomics ATLAM (ATLAM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ATLAM (ATLAM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ATLAM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ATLAM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ATLAM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ATLAM token!

Πρόβλεψη Τιμής ATLAM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ATLAM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ATLAM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ATLAM Token τώρα!

