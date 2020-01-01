ATEHUN (ATEHUN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ATEHUN (ATEHUN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ATEHUN (ATEHUN) $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. Επίσημη ιστοσελίδα: https://x.com/crypto_adair Αγοράστε ATEHUN τώρα!

ATEHUN (ATEHUN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ATEHUN (ATEHUN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 479.53K $ 479.53K $ 479.53K Συνολική προμήθεια: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 479.53K $ 479.53K $ 479.53K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 14.82 $ 14.82 $ 14.82 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.50963 $ 0.50963 $ 0.50963 Τρέχουσα τιμή: $ 0.528229 $ 0.528229 $ 0.528229 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ATEHUN (ATEHUN)

Tokenomics ATEHUN (ATEHUN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ATEHUN (ATEHUN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ATEHUN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ATEHUN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ATEHUN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ATEHUN token!

