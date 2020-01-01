ATA by Virtuals (ATA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ATA by Virtuals (ATA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ATA by Virtuals (ATA) ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.atavirtuals.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://viridian-kale-968.notion.site/ATA-Affiliate-Targeting-AI-Whitepaper-16905e31cf9680cd8d3ef40e05643d81 Αγοράστε ATA τώρα!

ATA by Virtuals (ATA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ATA by Virtuals (ATA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 96.38K $ 96.38K $ 96.38K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 101.45K $ 101.45K $ 101.45K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0044467 $ 0.0044467 $ 0.0044467 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00010145 $ 0.00010145 $ 0.00010145 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ATA by Virtuals (ATA)

Tokenomics ATA by Virtuals (ATA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ATA by Virtuals (ATA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ATA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ATA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ATA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ATA token!

Πρόβλεψη Τιμής ATA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ATA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ATA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ATA Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!