AstroPepeX (APX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000905 $ 0.00000905 $ 0.00000905 Κατώτ. 24H $ 0.00001049 $ 0.00001049 $ 0.00001049 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000905$ 0.00000905 $ 0.00000905 Υψηλ. 24H $ 0.00001049$ 0.00001049 $ 0.00001049 Υψηλή συνέχεια $ 0.00036731$ 0.00036731 $ 0.00036731 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000766$ 0.00000766 $ 0.00000766 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +14.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +13.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +18.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +18.11%

AstroPepeX (APX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001044. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές APX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000905 και ενός υψηλού $ 0.00001049, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του APX είναι $ 0.00036731, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000766.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το APX έχει αλλάξει κατά +14.35% την τελευταία ώρα, +13.47% τις τελευταίες 24 ώρες και +18.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AstroPepeX (APX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 678.59K$ 678.59K $ 678.59K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 678.59K$ 678.59K $ 678.59K Προμήθεια Κυκλοφορίας 65.00B 65.00B 65.00B Συνολικός Όγκος 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AstroPepeX είναι $ 678.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του APX είναι 65.00B, με συνολική προσφορά 65000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 678.59K