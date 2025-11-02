AstraZeneca xStock (AZNX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 83.38 $ 83.38 $ 83.38 Κατώτ. 24H $ 83.72 $ 83.72 $ 83.72 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 83.38$ 83.38 $ 83.38 Υψηλ. 24H $ 83.72$ 83.72 $ 83.72 Υψηλή συνέχεια $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 Χαμηλότερη τιμή $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.51%

AstraZeneca xStock (AZNX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $83.4. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AZNX μεταξύ ενός χαμηλού $ 83.38 και ενός υψηλού $ 83.72, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AZNX είναι $ 289.64, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 71.27.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AZNX έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -0.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AstraZeneca xStock (AZNX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 188.17K$ 188.17K $ 188.17K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.26K 2.26K 2.26K Συνολικός Όγκος 27,577.42164935 27,577.42164935 27,577.42164935

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AstraZeneca xStock είναι $ 188.17K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AZNX είναι 2.26K, με συνολική προσφορά 27577.42164935. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.30M