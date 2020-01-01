Astrafer (ASTRAFER) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Astrafer (ASTRAFER), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Astrafer (ASTRAFER) Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain! Επίσημη ιστοσελίδα: https://phantomgalaxies.com/ Αγοράστε ASTRAFER τώρα!

Astrafer (ASTRAFER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Astrafer (ASTRAFER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Συνολική προμήθεια: $ 888.08M $ 888.08M $ 888.08M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 323.40M $ 323.40M $ 323.40M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.88 $ 4.88 $ 4.88 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0071123 $ 0.0071123 $ 0.0071123 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00711375 $ 0.00711375 $ 0.00711375 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Astrafer (ASTRAFER)

Tokenomics Astrafer (ASTRAFER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Astrafer (ASTRAFER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ASTRAFER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ASTRAFER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ASTRAFER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ASTRAFER token!

