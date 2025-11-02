Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.138112 $ 0.138112 $ 0.138112 Κατώτ. 24H $ 0.145184 $ 0.145184 $ 0.145184 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.138112$ 0.138112 $ 0.138112 Υψηλ. 24H $ 0.145184$ 0.145184 $ 0.145184 Υψηλή συνέχεια $ 12.06$ 12.06 $ 12.06 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.21%

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.142291. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.138112 και ενός υψηλού $ 0.145184, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AM είναι $ 12.06, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AM έχει αλλάξει κατά +0.32% την τελευταία ώρα, +1.18% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 394.76K$ 394.76K $ 394.76K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.77M 2.77M 2.77M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Aston Martin Cognizant Fan Token είναι $ 394.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AM είναι 2.77M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.42M