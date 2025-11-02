Assteroid (ASSTEROID) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00216106 Υψηλ. 24H $ 0.00277054 Υψηλή συνέχεια $ 0.00437272 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.27% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +9.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.10%

Assteroid (ASSTEROID) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00237416. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ASSTEROID μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00216106 και ενός υψηλού $ 0.00277054, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ASSTEROID είναι $ 0.00437272, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ASSTEROID έχει αλλάξει κατά +0.27% την τελευταία ώρα, +9.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Assteroid (ASSTEROID) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 237.42K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 237.42K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Assteroid είναι $ 237.42K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ASSTEROID είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 237.42K