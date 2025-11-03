Aryoshin (ARY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.95%

Aryoshin (ARY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ARY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ARY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ARY έχει αλλάξει κατά -0.07% την τελευταία ώρα, -1.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Aryoshin (ARY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.99K$ 21.99K $ 21.99K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 21.99K$ 21.99K $ 21.99K Προμήθεια Κυκλοφορίας 980.80B 980.80B 980.80B Συνολικός Όγκος 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Aryoshin είναι $ 21.99K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ARY είναι 980.80B, με συνολική προσφορά 980798920511.1364. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 21.99K