ARKEO (ARKEO) Tokenomics

ARKEO (ARKEO) Tokenomics

Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ARKEO (ARKEO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
USD

Πληροφορίες ARKEO (ARKEO)

Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos.

Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight.

Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.

Επίσημη ιστοσελίδα:
https://arkeo.network/
Whitepaper (Λευκή Βίβλος):
https://docs.arkeo.network/

ARKEO (ARKEO) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ARKEO (ARKEO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς:
$ 666.92K
$ 666.92K$ 666.92K
Συνολική προμήθεια:
$ 120.99M
$ 120.99M$ 120.99M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
$ 20.96M
$ 20.96M$ 20.96M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής:
$ 0.146623
$ 0.146623$ 0.146623
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
$ 0.0318137
$ 0.0318137$ 0.0318137
Τρέχουσα τιμή:
$ 0.03182522
$ 0.03182522$ 0.03182522

Tokenomics ARKEO (ARKEO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του ARKEO (ARKEO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός ARKEO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα ARKEO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ARKEO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ARKEO token!

Πρόβλεψη Τιμής ARKEO

Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ARKEO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ARKEO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;

Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.

Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures
Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX
Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο
Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7
100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών
Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT
mc_how_why_title
Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT: Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto!

Αποποίηση ευθυνών

Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.