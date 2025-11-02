Ariva (ARV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00141842$ 0.00141842 $ 0.00141842 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.94%

Ariva (ARV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ARV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ARV είναι $ 0.00141842, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ARV έχει αλλάξει κατά -0.05% την τελευταία ώρα, +5.09% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ariva (ARV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 360.77K$ 360.77K $ 360.77K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 465.63K$ 465.63K $ 465.63K Προμήθεια Κυκλοφορίας 72.55B 72.55B 72.55B Συνολικός Όγκος 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ariva είναι $ 360.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ARV είναι 72.55B, με συνολική προσφορά 93639999939.04. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 465.63K