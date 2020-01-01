Arie The Sealion (ARIE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Arie The Sealion (ARIE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Arie The Sealion (ARIE) Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.ariethesealion.com/ Αγοράστε ARIE τώρα!

Arie The Sealion (ARIE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Arie The Sealion (ARIE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 40.18K $ 40.18K $ 40.18K Συνολική προμήθεια: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 40.18K $ 40.18K $ 40.18K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02311481 $ 0.02311481 $ 0.02311481 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Arie The Sealion (ARIE)

Tokenomics Arie The Sealion (ARIE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Arie The Sealion (ARIE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ARIE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ARIE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ARIE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ARIE token!

