Arianee (ARIA20) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Arianee (ARIA20), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Arianee (ARIA20) Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items. Επίσημη ιστοσελίδα: https://arianee.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf Αγοράστε ARIA20 τώρα!

Arianee (ARIA20) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Arianee (ARIA20), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 7.76M $ 7.76M $ 7.76M Συνολική προμήθεια: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 107.52M $ 107.52M $ 107.52M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 14.44M $ 14.44M $ 14.44M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.53 $ 4.53 $ 4.53 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01547 $ 0.01547 $ 0.01547 Τρέχουσα τιμή: $ 0.072215 $ 0.072215 $ 0.072215 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Arianee (ARIA20)

Tokenomics Arianee (ARIA20): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Arianee (ARIA20) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ARIA20 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ARIA20 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ARIA20, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ARIA20 token!

Πρόβλεψη Τιμής ARIA20 Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ARIA20; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ARIA20 συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ARIA20 Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!