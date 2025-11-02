Aria Premier Launch (APL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.924772 $ 0.924772 $ 0.924772 Κατώτ. 24H $ 0.933603 $ 0.933603 $ 0.933603 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.924772$ 0.924772 $ 0.924772 Υψηλ. 24H $ 0.933603$ 0.933603 $ 0.933603 Υψηλή συνέχεια $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Χαμηλότερη τιμή $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.27%

Aria Premier Launch (APL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.926564. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές APL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.924772 και ενός υψηλού $ 0.933603, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του APL είναι $ 1.005, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.782058.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το APL έχει αλλάξει κατά +0.19% την τελευταία ώρα, -0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.27% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Aria Premier Launch (APL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.80M 10.80M 10.80M Συνολικός Όγκος 10,802,207.86815905 10,802,207.86815905 10,802,207.86815905

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Aria Premier Launch είναι $ 10.01M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του APL είναι 10.80M, με συνολική προσφορά 10802207.86815905. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.01M