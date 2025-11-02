ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Aria Premier Launch είναι 0.926564 USD.

Aria Premier Launch (APL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Aria Premier Launch (APL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.926564. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές APL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.924772 και ενός υψηλού $ 0.933603, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του APL είναι $ 1.005, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.782058.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το APL έχει αλλάξει κατά +0.19% την τελευταία ώρα, -0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.27% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Aria Premier Launch είναι $ 10.01M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του APL είναι 10.80M, με συνολική προσφορά 10802207.86815905. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.01M

Aria Premier Launch (APL) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Aria Premier Launch σε USD ήταν $ -0.0024552774669123.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Aria Premier Launch σε USD ήταν $ +0.0182109668.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Aria Premier Launch σε USD ήταν $ +0.0322575844.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Aria Premier Launch σε USD ήταν $ +0.0018278886351114.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0024552774669123-0.26%
30 ημέρες$ +0.0182109668+1.97%
60 Ημέρες$ +0.0322575844+3.48%
90 Ημέρες$ +0.0018278886351114+0.20%

Τι είναι Aria Premier Launch (APL)

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

Aria Premier Launch Πρόβλεψη τιμής (USD)

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Aria Premier Launch (APL)

Πόσο αξίζει το Aria Premier Launch (APL) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή APL στο USD είναι 0.926564 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή APL σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του APL σε USD είναι $ 0.926564. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Aria Premier Launch;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το APL είναι $ 10.01M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του APL;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του APL είναι 10.80M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του APL;
Το APL πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.005 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του APL;
Το APL είχε τιμή ATL ύψους 0.782058 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του APL;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το APL είναι -- USD.
Θα ανέβει το APL υψηλότερα φέτος;
Το APL μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την APL πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Aria Premier Launch (APL) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

