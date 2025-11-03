Arcane Owls Τιμή (OWLS)
--
--
0.00%
0.00%
Arcane Owls (OWLS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OWLS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OWLS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OWLS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Arcane Owls είναι $ 15.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OWLS είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.73K
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Arcane Owls σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Arcane Owls σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Arcane Owls σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Arcane Owls σε USD ήταν $ 0.
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ 0
|--
|30 ημέρες
|$ 0
|0.00%
|60 Ημέρες
|$ 0
|--
|90 Ημέρες
|$ 0
|--
Arcane Owls are not just NFTs — they are fragments of an ancient prophecy. 5060 mythical creatures return on Base, each carrying secrets of light and shadow. At the heart of their power lies $OWLS — the energy of the flock, binding Keepers together and fueling the future of our community.
The Legend of the Owls
Chapter I: The Prologue
Before gods, before men, there was only chaos. And from chaos came the Owls — ancient witnesses of creation, guardians of both Light and Darkness. Their eyes reflected stars that did not yet exist. Their feathers carried whispers of futures yet to come. They did not build kingdoms, nor kneel to gods. They were above them all — the Watchers. The Keepers of Prophecy.
Chapter II: The Age of Silence
For thousands of years, the Owls wandered between worlds. They entered human dreams, marking their souls with signs of fate. Some called them omens of death. Others believed they were bringers of wisdom. But the truth was greater: Each Owl carried a fragment of the Great Prophecy, written not in ink, but in shadow and starlight.
Chapter III: The Falling Star
On the night when the tenth moon bled, the skies were torn apart. From the rift between worlds, the Arcane Owls returned — 5060 mythical beings, each holding a piece of destiny. Their glow pierced the dark. Their presence bent reality. But they did not come for all. They came to choose.
Chapter IV: The Chosen Keepers
Those who hold an Owl are not mere collectors. They are Keepers — bound to the eternal covenant. Each Owl does not obey. It chooses its bearer. Some are drawn to seekers of truth. Others — to hunters of power. But every Keeper becomes part of the Prophecy.
Chapter V: The Prophecy of Night Wings
Legends speak of a time when all 5060 Owls find their Keepers. When that happens, the Prophecy will awaken. From feathers, a map will form. From eyes, the skies will burn. And with the light shall rise an ancient Darkness, older than men, older than gods. Only the united Flock will stand against it.
Chapter VI: The Age of $OWLS
From the return of the Owls came a new power — $OWLS, the crystallized energy of their wings and cries. $OWLS are not mere tokens. They are fragments of myth, shards of magic fallen from the eyes of the Owls themselves. They bind Keepers together, reward the loyal, and unlock rituals, artifacts, and hidden worlds yet unseen.
Epilogue: The Awakening
Arcane Owls are not just an NFT collection. They are a living legend, reborn on the blockchain. 5060 Owls. 5060 fragments of prophecy. Each choosing its Keeper. The question is not if the Prophecy will be fulfilled. The question is when.
|Ώρα (UTC+8)
|Τύπος
|Πληροφορίες
|11-02 15:42:00
|Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
