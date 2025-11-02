Arcana Network (XAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00054431 $ 0.00054431 $ 0.00054431 Κατώτ. 24H $ 0.000675 $ 0.000675 $ 0.000675 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00054431$ 0.00054431 $ 0.00054431 Υψηλ. 24H $ 0.000675$ 0.000675 $ 0.000675 Υψηλή συνέχεια $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00030654$ 0.00030654 $ 0.00030654 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.86%

Arcana Network (XAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00054432. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00054431 και ενός υψηλού $ 0.000675, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XAR είναι $ 1.52, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00030654.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XAR έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -7.91% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Arcana Network (XAR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 363.62K$ 363.62K $ 363.62K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 544.32K$ 544.32K $ 544.32K Προμήθεια Κυκλοφορίας 668.03M 668.03M 668.03M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Arcana Network είναι $ 363.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XAR είναι 668.03M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 544.32K