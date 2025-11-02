ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Arcana Network είναι 0.00054432 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XAR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XAR εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το XAR

Πληροφορίες Τιμής XAR

Τι είναι το XAR

Επίσημος Ιστότοπος XAR

Tokenomics XAR

Προβλέψεις Τιμών XAR

Arcana Network Λογότ.

Arcana Network Τιμή (XAR)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 XAR σε USD

$0.00054432
$0.00054432$0.00054432
-7.90%1D
mexc
USD
Arcana Network (XAR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Arcana Network (XAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00054431
$ 0.00054431$ 0.00054431
Κατώτ. 24H
$ 0.000675
$ 0.000675$ 0.000675
Υψηλ. 24H

$ 0.00054431
$ 0.00054431$ 0.00054431

$ 0.000675
$ 0.000675$ 0.000675

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0.00030654
$ 0.00030654$ 0.00030654

-0.00%

-7.91%

-23.86%

-23.86%

Arcana Network (XAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00054432. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00054431 και ενός υψηλού $ 0.000675, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XAR είναι $ 1.52, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00030654.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XAR έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -7.91% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Arcana Network (XAR) Πληροφορίες αγοράς

$ 363.62K
$ 363.62K$ 363.62K

--
----

$ 544.32K
$ 544.32K$ 544.32K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Arcana Network είναι $ 363.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XAR είναι 668.03M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 544.32K

Arcana Network (XAR) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Arcana Network σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Arcana Network σε USD ήταν $ -0.0001843532.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Arcana Network σε USD ήταν $ -0.0004401708.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Arcana Network σε USD ήταν $ -0.0024711498137257055.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-7.91%
30 ημέρες$ -0.0001843532-33.86%
60 Ημέρες$ -0.0004401708-80.86%
90 Ημέρες$ -0.0024711498137257055-81.94%

Τι είναι Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

Arcana Network (XAR) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Arcana Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Arcana Network (XAR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Arcana Network (XAR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Arcana Network.

Ελέγξτε την Arcana Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

XAR σε Τοπικά Νομίσματα

Arcana Network (XAR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Arcana Network (XAR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XAR token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Arcana Network (XAR)

Πόσο αξίζει το Arcana Network (XAR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή XAR στο USD είναι 0.00054432 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XAR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του XAR σε USD είναι $ 0.00054432. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Arcana Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XAR είναι $ 363.62K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XAR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XAR είναι 668.03M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XAR;
Το XAR πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.52 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XAR;
Το XAR είχε τιμή ATL ύψους 0.00030654 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XAR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XAR είναι -- USD.
Θα ανέβει το XAR υψηλότερα φέτος;
Το XAR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XAR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Arcana Network (XAR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

