AQC (AQC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00105427 $ 0.00105427 $ 0.00105427 Κατώτ. 24H $ 0.0011799 $ 0.0011799 $ 0.0011799 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00105427$ 0.00105427 $ 0.00105427 Υψηλ. 24H $ 0.0011799$ 0.0011799 $ 0.0011799 Υψηλή συνέχεια $ 0.00185075$ 0.00185075 $ 0.00185075 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00054578$ 0.00054578 $ 0.00054578 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.97%

AQC (AQC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00112169. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AQC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00105427 και ενός υψηλού $ 0.0011799, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AQC είναι $ 0.00185075, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00054578.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AQC έχει αλλάξει κατά +0.35% την τελευταία ώρα, +4.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AQC (AQC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Προμήθεια Κυκλοφορίας 950.23M 950.23M 950.23M Συνολικός Όγκος 984,506,934.503544 984,506,934.503544 984,506,934.503544

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AQC είναι $ 1.07M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AQC είναι 950.23M, με συνολική προσφορά 984506934.503544. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.10M