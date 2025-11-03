Aptos Futures (APF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001933 $ 0.00001933 $ 0.00001933 Κατώτ. 24H $ 0.0000196 $ 0.0000196 $ 0.0000196 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001933$ 0.00001933 $ 0.00001933 Υψηλ. 24H $ 0.0000196$ 0.0000196 $ 0.0000196 Υψηλή συνέχεια $ 0.00078764$ 0.00078764 $ 0.00078764 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000173$ 0.0000173 $ 0.0000173 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.59%

Aptos Futures (APF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001942. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές APF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001933 και ενός υψηλού $ 0.0000196, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του APF είναι $ 0.00078764, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000173.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το APF έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, -0.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Aptos Futures (APF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.56K$ 16.56K $ 16.56K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K Προμήθεια Κυκλοφορίας 851.89M 851.89M 851.89M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Aptos Futures είναι $ 16.56K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του APF είναι 851.89M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.44K