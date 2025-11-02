APO (APO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.167897 $ 0.167897 $ 0.167897 Κατώτ. 24H $ 0.171881 $ 0.171881 $ 0.171881 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.167897$ 0.167897 $ 0.167897 Υψηλ. 24H $ 0.171881$ 0.171881 $ 0.171881 Υψηλή συνέχεια $ 0.222348$ 0.222348 $ 0.222348 Χαμηλότερη τιμή $ 0.068552$ 0.068552 $ 0.068552 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.98%

APO (APO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.171012. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές APO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.167897 και ενός υψηλού $ 0.171881, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του APO είναι $ 0.222348, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.068552.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το APO έχει αλλάξει κατά +0.40% την τελευταία ώρα, +1.36% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

APO (APO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 167.67K$ 167.67K $ 167.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 34.20M$ 34.20M $ 34.20M Προμήθεια Κυκλοφορίας 980.44K 980.44K 980.44K Συνολικός Όγκος 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του APO είναι $ 167.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του APO είναι 980.44K, με συνολική προσφορά 200000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 34.20M