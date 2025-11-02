Apillon (NCTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.04553041 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00289909 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Apillon (NCTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00378588. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NCTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NCTR είναι $ 0.04553041, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00289909.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NCTR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Apillon (NCTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 156.47K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 567.88K Προμήθεια Κυκλοφορίας 41.79M Συνολικός Όγκος 150,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Apillon είναι $ 156.47K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NCTR είναι 41.79M, με συνολική προσφορά 150000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 567.88K