ApeStrategy (APESTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00255561 Υψηλ. 24H $ 0.00297073 Υψηλή συνέχεια $ 0.0246464 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00205629 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.27% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.06%

ApeStrategy (APESTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00268898. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές APESTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00255561 και ενός υψηλού $ 0.00297073, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του APESTR είναι $ 0.0246464, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00205629.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το APESTR έχει αλλάξει κατά -0.27% την τελευταία ώρα, -8.97% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ApeStrategy (APESTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.61M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.61M Προμήθεια Κυκλοφορίας 970.18M Συνολικός Όγκος 970,179,466.5677378

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ApeStrategy είναι $ 2.61M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του APESTR είναι 970.18M, με συνολική προσφορά 970179466.5677378. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.61M