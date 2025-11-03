ApeChainHOES (HOES) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001087 $ 0.00001087 $ 0.00001087 Κατώτ. 24H $ 0.00001156 $ 0.00001156 $ 0.00001156 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001087$ 0.00001087 $ 0.00001087 Υψηλ. 24H $ 0.00001156$ 0.00001156 $ 0.00001156 Υψηλή συνέχεια $ 0.000086$ 0.000086 $ 0.000086 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000839$ 0.00000839 $ 0.00000839 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.30%

ApeChainHOES (HOES) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001109. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HOES μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001087 και ενός υψηλού $ 0.00001156, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HOES είναι $ 0.000086, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000839.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HOES έχει αλλάξει κατά -0.34% την τελευταία ώρα, -0.18% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ApeChainHOES (HOES) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ApeChainHOES είναι $ 10.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HOES είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.87K