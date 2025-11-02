Anzens USDA (USDA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.989408 $ 0.989408 $ 0.989408 Κατώτ. 24H $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.989408$ 0.989408 $ 0.989408 Υψηλ. 24H $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Υψηλή συνέχεια $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Χαμηλότερη τιμή $ 0.529751$ 0.529751 $ 0.529751 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +3.77% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.25%

Anzens USDA (USDA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.042. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.989408 και ενός υψηλού $ 1.046, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDA είναι $ 1.11, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.529751.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDA έχει αλλάξει κατά +3.77% την τελευταία ώρα, +0.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Anzens USDA (USDA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.51M$ 10.51M $ 10.51M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.51M$ 10.51M $ 10.51M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.08M 10.08M 10.08M Συνολικός Όγκος 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Anzens USDA είναι $ 10.51M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDA είναι 10.08M, με συνολική προσφορά 10081677.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.51M