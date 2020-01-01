Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Anzen Staked USDz (SUSDZ), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Anzen Staked USDz (SUSDZ) sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets. Επίσημη ιστοσελίδα: https://anzen.finance/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.anzen.finance/ Αγοράστε SUSDZ τώρα!

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Anzen Staked USDz (SUSDZ), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Συνολική προμήθεια: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.898102 $ 0.898102 $ 0.898102 Τρέχουσα τιμή: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Tokenomics Anzen Staked USDz (SUSDZ): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Anzen Staked USDz (SUSDZ) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SUSDZ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SUSDZ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SUSDZ, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SUSDZ token!

