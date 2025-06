Τι είναι Antmons (AMS)

Antmons is the first Play-to-Earn MOBA game on our platform. It is a blockchain-based game with endless real-time competitions and a metaverse that can be regarded as an adventurists’ paradise, owned and defined by the community. You can earn daily revenue by participating in DEW Battles, or taking an adventure in Token Pool Battles. The game is set in a world of tiny insects. Players summon Antmons heroes to fight for themselves or set up guilds for more loot. Antmons heroes are divided into different combat attributes: Spayer, Tank, Archer, AOE, and Thrower. You need to upgrade heroes and improve skills so that you can win the battle and generate rewards.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Antmons (AMS) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος

Antmons (AMS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Antmons (AMS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AMS token τώρα!