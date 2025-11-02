Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 187.03 $ 187.03 $ 187.03 Κατώτ. 24H $ 190.71 $ 190.71 $ 190.71 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 187.03$ 187.03 $ 187.03 Υψηλ. 24H $ 190.71$ 190.71 $ 190.71 Υψηλή συνέχεια $ 191.64$ 191.64 $ 191.64 Χαμηλότερη τιμή $ 124.62$ 124.62 $ 124.62 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.47%

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $189.08. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ANTHROPIC μεταξύ ενός χαμηλού $ 187.03 και ενός υψηλού $ 190.71, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ANTHROPIC είναι $ 191.64, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 124.62.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ANTHROPIC έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και +19.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 941.64K$ 941.64K $ 941.64K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 941.64K$ 941.64K $ 941.64K Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.98K 4.98K 4.98K Συνολικός Όγκος 4,979.994379666 4,979.994379666 4,979.994379666

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Anthropic PreStocks είναι $ 941.64K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ANTHROPIC είναι 4.98K, με συνολική προσφορά 4979.994379666. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 941.64K