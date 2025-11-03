ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή ANT COLONY είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ANTS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ANTS εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή ANT COLONY είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ANTS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ANTS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ANTS

Πληροφορίες Τιμής ANTS

Τι είναι το ANTS

Επίσημος Ιστότοπος ANTS

Tokenomics ANTS

Προβλέψεις Τιμών ANTS

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

ANT COLONY Λογότ.

ANT COLONY Τιμή (ANTS)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ANTS σε USD

--
----
+1.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
ANT COLONY (ANTS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:04:56 (UTC+8)

ANT COLONY (ANTS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019544
$ 0.0019544$ 0.0019544

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+1.05%

-11.49%

-11.49%

ANT COLONY (ANTS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ANTS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ANTS είναι $ 0.0019544, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ANTS έχει αλλάξει κατά +0.32% την τελευταία ώρα, +1.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ANT COLONY (ANTS) Πληροφορίες αγοράς

$ 12.87K
$ 12.87K$ 12.87K

--
----

$ 12.87K
$ 12.87K$ 12.87K

999.10M
999.10M 999.10M

999,102,160.345395
999,102,160.345395 999,102,160.345395

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ANT COLONY είναι $ 12.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ANTS είναι 999.10M, με συνολική προσφορά 999102160.345395. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.87K

ANT COLONY (ANTS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από ANT COLONY σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ANT COLONY σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ANT COLONY σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ANT COLONY σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+1.05%
30 ημέρες$ 0-31.37%
60 Ημέρες$ 0-37.65%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι ANT COLONY (ANTS)

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

ANT COLONY (ANTS) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

ANT COLONY Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ANT COLONY (ANTS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ANT COLONY (ANTS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ANT COLONY.

Ελέγξτε την ANT COLONY πρόβλεψη τιμής τώρα!

ANTS σε Τοπικά Νομίσματα

ANT COLONY (ANTS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ANT COLONY (ANTS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ANTS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με ANT COLONY (ANTS)

Πόσο αξίζει το ANT COLONY (ANTS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ANTS στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ANTS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ANTS σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ANT COLONY;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ANTS είναι $ 12.87K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ANTS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ANTS είναι 999.10M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ANTS;
Το ANTS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0019544 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ANTS;
Το ANTS είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ANTS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ANTS είναι -- USD.
Θα ανέβει το ANTS υψηλότερα φέτος;
Το ANTS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ANTS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:04:56 (UTC+8)

ANT COLONY (ANTS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,178.82
$110,178.82$110,178.82

+0.06%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,857.41
$3,857.41$3,857.41

+0.10%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02696
$0.02696$0.02696

+2.47%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.32
$184.32$184.32

+0.29%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2145
$1.2145$1.2145

-3.75%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,178.82
$110,178.82$110,178.82

+0.06%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,857.41
$3,857.41$3,857.41

+0.10%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.32
$184.32$184.32

+0.29%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$87.98
$87.98$87.98

-0.69%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4966
$2.4966$2.4966

-0.13%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0662
$0.0662$0.0662

+32.40%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05427
$0.05427$0.05427

+171.35%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08548
$0.08548$0.08548

+3.47%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004675
$0.000000004675$0.000000004675

+974.71%

DGGO Λογότ.

DGGO

DGGO

$0.000000700
$0.000000700$0.000000700

+483.33%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000505
$0.0000505$0.0000505

+100.39%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01630
$0.01630$0.01630

+103.75%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000564
$0.000000000564$0.000000000564

+44.98%