Η σημερινή ζωντανή τιμή ANGL TOKEN είναι 0.00339634 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ANGL σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ANGL εύκολα στη MEXC τώρα.

ANGL TOKEN Τιμή (ANGL)

$0.00339634
$0.00339634
+0.90%1D
ANGL TOKEN (ANGL) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
ANGL TOKEN (ANGL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00332667
$ 0.00332667
Κατώτ. 24H
$ 0.00383102
$ 0.00383102
Υψηλ. 24H

$ 0.00332667
$ 0.00332667

$ 0.00383102
$ 0.00383102

$ 0.01037575
$ 0.01037575

$ 0
$ 0

-0.17%

+0.96%

-1.64%

-1.64%

ANGL TOKEN (ANGL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00339634. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ANGL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00332667 και ενός υψηλού $ 0.00383102, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ANGL είναι $ 0.01037575, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ANGL έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, +0.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Πληροφορίες αγοράς

$ 730.28K
$ 730.28K

--
----

$ 3.40M
$ 3.40M

215.00M
215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ANGL TOKEN είναι $ 730.28K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ANGL είναι 215.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.40M

ANGL TOKEN (ANGL) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από ANGL TOKEN σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ANGL TOKEN σε USD ήταν $ -0.0003120156.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ANGL TOKEN σε USD ήταν $ -0.0007555949.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ANGL TOKEN σε USD ήταν $ -0.003414255002188464.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.96%
30 ημέρες$ -0.0003120156-9.18%
60 Ημέρες$ -0.0007555949-22.24%
90 Ημέρες$ -0.003414255002188464-50.13%

Τι είναι ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

ANGL TOKEN Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ANGL TOKEN (ANGL) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ANGL TOKEN (ANGL) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ANGL TOKEN.

Ελέγξτε την ANGL TOKEN πρόβλεψη τιμής τώρα!

ANGL σε Τοπικά Νομίσματα

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ANGL TOKEN (ANGL) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ANGL token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με ANGL TOKEN (ANGL)

Πόσο αξίζει το ANGL TOKEN (ANGL) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ANGL στο USD είναι 0.00339634 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ANGL σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ANGL σε USD είναι $ 0.00339634. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ANGL TOKEN;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ANGL είναι $ 730.28K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ANGL;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ANGL είναι 215.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ANGL;
Το ANGL πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01037575 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ANGL;
Το ANGL είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ANGL;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ANGL είναι -- USD.
Θα ανέβει το ANGL υψηλότερα φέτος;
Το ANGL μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ANGL πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:30:14 (UTC+8)

