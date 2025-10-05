ANGL TOKEN (ANGL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00332667 Υψηλ. 24H $ 0.00383102 Υψηλή συνέχεια $ 0.01037575 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.64%

ANGL TOKEN (ANGL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00339634. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ANGL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00332667 και ενός υψηλού $ 0.00383102, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ANGL είναι $ 0.01037575, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ANGL έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, +0.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 730.28K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.40M Προμήθεια Κυκλοφορίας 215.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ANGL TOKEN είναι $ 730.28K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ANGL είναι 215.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.40M