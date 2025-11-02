Anduril PreStocks (ANDURIL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 77.85 $ 77.85 $ 77.85 Κατώτ. 24H $ 79.38 $ 79.38 $ 79.38 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 77.85$ 77.85 $ 77.85 Υψηλ. 24H $ 79.38$ 79.38 $ 79.38 Υψηλή συνέχεια $ 83.74$ 83.74 $ 83.74 Χαμηλότερη τιμή $ 50.57$ 50.57 $ 50.57 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +29.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +29.41%

Anduril PreStocks (ANDURIL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $78.72. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ANDURIL μεταξύ ενός χαμηλού $ 77.85 και ενός υψηλού $ 79.38, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ANDURIL είναι $ 83.74, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 50.57.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ANDURIL έχει αλλάξει κατά +0.38% την τελευταία ώρα, -0.07% τις τελευταίες 24 ώρες και +29.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 901.34K$ 901.34K $ 901.34K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 901.34K$ 901.34K $ 901.34K Προμήθεια Κυκλοφορίας 11.45K 11.45K 11.45K Συνολικός Όγκος 11,449.887425796 11,449.887425796 11,449.887425796

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Anduril PreStocks είναι $ 901.34K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ANDURIL είναι 11.45K, με συνολική προσφορά 11449.887425796. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 901.34K