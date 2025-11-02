ANALOS (LOS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00057651 $ 0.00057651 $ 0.00057651 Κατώτ. 24H $ 0.00071133 $ 0.00071133 $ 0.00071133 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00057651$ 0.00057651 $ 0.00057651 Υψηλ. 24H $ 0.00071133$ 0.00071133 $ 0.00071133 Υψηλή συνέχεια $ 0.00332789$ 0.00332789 $ 0.00332789 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00034795$ 0.00034795 $ 0.00034795 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -71.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -71.25%

ANALOS (LOS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00060837. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LOS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00057651 και ενός υψηλού $ 0.00071133, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LOS είναι $ 0.00332789, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00034795.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LOS έχει αλλάξει κατά -1.07% την τελευταία ώρα, -7.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -71.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ANALOS (LOS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 606.26K$ 606.26K $ 606.26K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 606.26K$ 606.26K $ 606.26K Προμήθεια Κυκλοφορίας 996.53M 996.53M 996.53M Συνολικός Όγκος 996,528,003.1925412 996,528,003.1925412 996,528,003.1925412

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ANALOS είναι $ 606.26K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LOS είναι 996.53M, με συνολική προσφορά 996528003.1925412. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 606.26K