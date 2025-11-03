America Party Coin (APC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00016274 $ 0.00016274 $ 0.00016274 Κατώτ. 24H $ 0.00016608 $ 0.00016608 $ 0.00016608 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00016274$ 0.00016274 $ 0.00016274 Υψηλ. 24H $ 0.00016608$ 0.00016608 $ 0.00016608 Υψηλή συνέχεια $ 0.01016686$ 0.01016686 $ 0.01016686 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0001495$ 0.0001495 $ 0.0001495 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.53%

America Party Coin (APC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00016439. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές APC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00016274 και ενός υψηλού $ 0.00016608, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του APC είναι $ 0.01016686, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0001495.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το APC έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

America Party Coin (APC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 36.32K$ 36.32K $ 36.32K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 36.32K$ 36.32K $ 36.32K Προμήθεια Κυκλοφορίας 220.95M 220.95M 220.95M Συνολικός Όγκος 220,949,406.95 220,949,406.95 220,949,406.95

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του America Party Coin είναι $ 36.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του APC είναι 220.95M, με συνολική προσφορά 220949406.95. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.32K