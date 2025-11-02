America Party (AP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00073568 $ 0.00073568 $ 0.00073568 Κατώτ. 24H $ 0.00083713 $ 0.00083713 $ 0.00083713 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00073568$ 0.00073568 $ 0.00073568 Υψηλ. 24H $ 0.00083713$ 0.00083713 $ 0.00083713 Υψηλή συνέχεια $ 0.04097033$ 0.04097033 $ 0.04097033 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00073568$ 0.00073568 $ 0.00073568 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.13% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +6.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.62%

America Party (AP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00081587. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00073568 και ενός υψηλού $ 0.00083713, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AP είναι $ 0.04097033, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00073568.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AP έχει αλλάξει κατά +2.13% την τελευταία ώρα, +6.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

America Party (AP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 815.87K$ 815.87K $ 815.87K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 815.87K$ 815.87K $ 815.87K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του America Party είναι $ 815.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AP είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 815.87K