Amber xStock (AMBRX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3.48 $ 3.48 $ 3.48 Κατώτ. 24H $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3.48$ 3.48 $ 3.48 Υψηλ. 24H $ 3.5$ 3.5 $ 3.5 Υψηλή συνέχεια $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 Χαμηλότερη τιμή $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.06%

Amber xStock (AMBRX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3.49. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AMBRX μεταξύ ενός χαμηλού $ 3.48 και ενός υψηλού $ 3.5, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AMBRX είναι $ 10.38, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 2.86.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AMBRX έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Amber xStock (AMBRX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 337.51K$ 337.51K $ 337.51K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 726.80K$ 726.80K $ 726.80K Προμήθεια Κυκλοφορίας 96.82K 96.82K 96.82K Συνολικός Όγκος 208,495.46330114 208,495.46330114 208,495.46330114

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Amber xStock είναι $ 337.51K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AMBRX είναι 96.82K, με συνολική προσφορά 208495.46330114. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 726.80K