Amaterasu (AMA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Amaterasu (AMA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Amaterasu (AMA) Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.amaterasu.gg/ Αγοράστε AMA τώρα!

Amaterasu (AMA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Amaterasu (AMA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 846.99K $ 846.99K $ 846.99K Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 846.99K $ 846.99K $ 846.99K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.071467 $ 0.071467 $ 0.071467 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0056162 $ 0.0056162 $ 0.0056162 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00846994 $ 0.00846994 $ 0.00846994 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Amaterasu (AMA)

Tokenomics Amaterasu (AMA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Amaterasu (AMA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AMA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AMA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AMA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AMA token!

Πρόβλεψη Τιμής AMA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AMA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AMA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AMA Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!