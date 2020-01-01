AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://omikamitoken.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf Αγοράστε OMIKAMI τώρα!

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 21.52M $ 21.52M $ 21.52M Συνολική προμήθεια: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 21.52M $ 21.52M $ 21.52M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.274171 $ 0.274171 $ 0.274171 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00141419 $ 0.00141419 $ 0.00141419 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02152628 $ 0.02152628 $ 0.02152628 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Tokenomics AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OMIKAMI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OMIKAMI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OMIKAMI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OMIKAMI token!

Πρόβλεψη Τιμής OMIKAMI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το OMIKAMI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του OMIKAMI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του OMIKAMI Token τώρα!

