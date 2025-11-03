Alvey Chain (WALV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00009696 $ 0.00009696 $ 0.00009696 Κατώτ. 24H $ 0.00009955 $ 0.00009955 $ 0.00009955 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00009696$ 0.00009696 $ 0.00009696 Υψηλ. 24H $ 0.00009955$ 0.00009955 $ 0.00009955 Υψηλή συνέχεια $ 0.18533$ 0.18533 $ 0.18533 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005537$ 0.00005537 $ 0.00005537 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.24% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.79%

Alvey Chain (WALV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00009825. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WALV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009696 και ενός υψηλού $ 0.00009955, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WALV είναι $ 0.18533, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005537.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WALV έχει αλλάξει κατά +0.24% την τελευταία ώρα, +1.19% τις τελευταίες 24 ώρες και +12.79% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Alvey Chain (WALV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.47K$ 11.47K $ 11.47K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K Προμήθεια Κυκλοφορίας 116.77M 116.77M 116.77M Συνολικός Όγκος 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Alvey Chain είναι $ 11.47K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WALV είναι 116.77M, με συνολική προσφορά 152312732.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.97K