AltSeason Coin (ALTSEASON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00108448$ 0.00108448 $ 0.00108448 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.36%

AltSeason Coin (ALTSEASON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ALTSEASON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ALTSEASON είναι $ 0.00108448, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ALTSEASON έχει αλλάξει κατά +0.32% την τελευταία ώρα, -1.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AltSeason Coin (ALTSEASON) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.41K$ 27.41K $ 27.41K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.41K$ 27.41K $ 27.41K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.56M 998.56M 998.56M Συνολικός Όγκος 998,564,188.642129 998,564,188.642129 998,564,188.642129

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AltSeason Coin είναι $ 27.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ALTSEASON είναι 998.56M, με συνολική προσφορά 998564188.642129. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.41K