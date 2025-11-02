Alpaca Finance (ALPACA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00789669 $ 0.00789669 $ 0.00789669 Κατώτ. 24H $ 0.0087448 $ 0.0087448 $ 0.0087448 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00789669$ 0.00789669 $ 0.00789669 Υψηλ. 24H $ 0.0087448$ 0.0087448 $ 0.0087448 Υψηλή συνέχεια $ 8.78$ 8.78 $ 8.78 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00762892$ 0.00762892 $ 0.00762892 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.69% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.73%

Alpaca Finance (ALPACA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00821394. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ALPACA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00789669 και ενός υψηλού $ 0.0087448, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ALPACA είναι $ 8.78, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00762892.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ALPACA έχει αλλάξει κατά -0.69% την τελευταία ώρα, +2.54% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Alpaca Finance (ALPACA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Προμήθεια Κυκλοφορίας 151.67M 151.67M 151.67M Συνολικός Όγκος 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Alpaca Finance είναι $ 1.25M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ALPACA είναι 151.67M, με συνολική προσφορά 151668641.6027096. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.25M