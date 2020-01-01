Alpaca City (ALPA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Alpaca City (ALPA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Alpaca City (ALPA) DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT. Επίσημη ιστοσελίδα: https://alpaca.city/ Αγοράστε ALPA τώρα!

Alpaca City (ALPA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Alpaca City (ALPA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 91.17K $ 91.17K $ 91.17K Συνολική προμήθεια: $ 25.21M $ 25.21M $ 25.21M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 10.92M $ 10.92M $ 10.92M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 210.42K $ 210.42K $ 210.42K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.97 $ 1.97 $ 1.97 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00186643 $ 0.00186643 $ 0.00186643 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00834743 $ 0.00834743 $ 0.00834743 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Alpaca City (ALPA)

Tokenomics Alpaca City (ALPA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Alpaca City (ALPA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ALPA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ALPA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ALPA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ALPA token!

Πρόβλεψη Τιμής ALPA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ALPA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ALPA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ALPA Token τώρα!

