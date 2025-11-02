AllUnity EUR (EURAU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Κατώτ. 24H $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Υψηλ. 24H $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Υψηλή συνέχεια $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Χαμηλότερη τιμή $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.78%

AllUnity EUR (EURAU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EURAU μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.15 και ενός υψηλού $ 1.15, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EURAU είναι $ 1.19, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.1.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EURAU έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AllUnity EUR (EURAU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 20.34M$ 20.34M $ 20.34M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.34M$ 20.34M $ 20.34M Προμήθεια Κυκλοφορίας 17.63M 17.63M 17.63M Συνολικός Όγκος 17,630,279.33 17,630,279.33 17,630,279.33

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AllUnity EUR είναι $ 20.34M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EURAU είναι 17.63M, με συνολική προσφορά 17630279.33. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.34M