Η σημερινή ζωντανή τιμή AllUnity EUR είναι 1.15 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EURAU σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EURAU εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το EURAU

Πληροφορίες Τιμής EURAU

Τι είναι το EURAU

Whitepaper EURAU

Επίσημος Ιστότοπος EURAU

Tokenomics EURAU

Προβλέψεις Τιμών EURAU

AllUnity EUR Λογότ.

AllUnity EUR Τιμή (EURAU)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 EURAU σε USD

$1.15
$1.15$1.15
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
AllUnity EUR (EURAU) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:42:52 (UTC+8)

AllUnity EUR (EURAU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
Κατώτ. 24H
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
Υψηλ. 24H

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

+0.01%

-0.00%

-0.78%

-0.78%

AllUnity EUR (EURAU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EURAU μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.15 και ενός υψηλού $ 1.15, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EURAU είναι $ 1.19, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.1.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EURAU έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AllUnity EUR (EURAU) Πληροφορίες αγοράς

$ 20.34M
$ 20.34M$ 20.34M

--
----

$ 20.34M
$ 20.34M$ 20.34M

17.63M
17.63M 17.63M

17,630,279.33
17,630,279.33 17,630,279.33

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AllUnity EUR είναι $ 20.34M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EURAU είναι 17.63M, με συνολική προσφορά 17630279.33. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.34M

AllUnity EUR (EURAU) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από AllUnity EUR σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από AllUnity EUR σε USD ήταν $ -0.0191882100.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από AllUnity EUR σε USD ήταν $ -0.0114989650.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από AllUnity EUR σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.00%
30 ημέρες$ -0.0191882100-1.66%
60 Ημέρες$ -0.0114989650-0.99%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι AllUnity EUR (EURAU)

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.

AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.

EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.

Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.

The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.

AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.

The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.

The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2

AllUnity EUR (EURAU) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

AllUnity EUR Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το AllUnity EUR (EURAU) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία AllUnity EUR (EURAU) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το AllUnity EUR.

Ελέγξτε την AllUnity EUR πρόβλεψη τιμής τώρα!

EURAU σε Τοπικά Νομίσματα

AllUnity EUR (EURAU) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του AllUnity EUR (EURAU) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του EURAU token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με AllUnity EUR (EURAU)

Πόσο αξίζει το AllUnity EUR (EURAU) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή EURAU στο USD είναι 1.15 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή EURAU σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του EURAU σε USD είναι $ 1.15. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του AllUnity EUR;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το EURAU είναι $ 20.34M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EURAU;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EURAU είναι 17.63M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του EURAU;
Το EURAU πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.19 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του EURAU;
Το EURAU είχε τιμή ATL ύψους 1.1 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του EURAU;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το EURAU είναι -- USD.
Θα ανέβει το EURAU υψηλότερα φέτος;
Το EURAU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την EURAU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:42:52 (UTC+8)

ΔΗΜ.

