Πληροφορίες AllSafe (ASAFE) Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Επίσημη ιστοσελίδα: https://allsafecoin.org/ Αγοράστε ASAFE τώρα!

AllSafe (ASAFE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AllSafe (ASAFE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.32K $ 4.32K $ 4.32K Συνολική προμήθεια: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.202387 $ 0.202387 $ 0.202387 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0003322 $ 0.0003322 $ 0.0003322 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AllSafe (ASAFE)

Tokenomics AllSafe (ASAFE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AllSafe (ASAFE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ASAFE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ASAFE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ASAFE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ASAFE token!

Πρόβλεψη Τιμής ASAFE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ASAFE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ASAFE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ASAFE Token τώρα!

