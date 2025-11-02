ALLINDOGE (ALLINDOGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0.00466775 $ 0.00491619
Κατώτ. 24H $ 0.00466775
Υψηλ. 24H $ 0.00491619
Υψηλή συνέχεια $ 0.01291751
Χαμηλότερη τιμή $ 0.00438126
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.95%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.51%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.99%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00469626. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ALLINDOGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00466775 και ενός υψηλού $ 0.00491619, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ALLINDOGE είναι $ 0.01291751, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00438126.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ALLINDOGE έχει αλλάξει κατά -1.95% την τελευταία ώρα, -1.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.67M
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.67M
Προμήθεια Κυκλοφορίας 994.34M
Συνολικός Όγκος 994,343,350.352716

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ALLINDOGE είναι $ 4.67M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ALLINDOGE είναι 994.34M, με συνολική προσφορά 994343350.352716. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.67M