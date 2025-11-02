ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή ALLINDOGE είναι 0.00469626 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ALLINDOGE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ALLINDOGE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ALLINDOGE

Πληροφορίες Τιμής ALLINDOGE

Τι είναι το ALLINDOGE

Επίσημος Ιστότοπος ALLINDOGE

Tokenomics ALLINDOGE

Προβλέψεις Τιμών ALLINDOGE

ALLINDOGE Λογότ.

ALLINDOGE Τιμή (ALLINDOGE)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ALLINDOGE σε USD

$0.00471942
$0.00471942
-1.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
ALLINDOGE (ALLINDOGE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:42:45 (UTC+8)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00466775
$ 0.00466775
Κατώτ. 24H
$ 0.00491619
$ 0.00491619
Υψηλ. 24H

$ 0.00466775
$ 0.00466775

$ 0.00491619
$ 0.00491619

$ 0.01291751
$ 0.01291751

$ 0.00438126
$ 0.00438126

-1.95%

-1.51%

-9.99%

-9.99%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00469626. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ALLINDOGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00466775 και ενός υψηλού $ 0.00491619, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ALLINDOGE είναι $ 0.01291751, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00438126.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ALLINDOGE έχει αλλάξει κατά -1.95% την τελευταία ώρα, -1.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Πληροφορίες αγοράς

$ 4.67M
$ 4.67M

--
--

$ 4.67M
$ 4.67M

994.34M
994.34M

994,343,350.352716
994,343,350.352716

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ALLINDOGE είναι $ 4.67M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ALLINDOGE είναι 994.34M, με συνολική προσφορά 994343350.352716. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.67M

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από ALLINDOGE σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ALLINDOGE σε USD ήταν $ -0.0006440131.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ALLINDOGE σε USD ήταν $ -0.0018704287.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ALLINDOGE σε USD ήταν $ -0.004776788043178948.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.51%
30 ημέρες$ -0.0006440131-13.71%
60 Ημέρες$ -0.0018704287-39.82%
90 Ημέρες$ -0.004776788043178948-50.42%

Τι είναι ALLINDOGE (ALLINDOGE)

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

ALLINDOGE Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ALLINDOGE (ALLINDOGE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ALLINDOGE (ALLINDOGE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ALLINDOGE.

Ελέγξτε την ALLINDOGE πρόβλεψη τιμής τώρα!

ALLINDOGE σε Τοπικά Νομίσματα

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ALLINDOGE (ALLINDOGE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ALLINDOGE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Πόσο αξίζει το ALLINDOGE (ALLINDOGE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ALLINDOGE στο USD είναι 0.00469626 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ALLINDOGE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ALLINDOGE σε USD είναι $ 0.00469626. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ALLINDOGE;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ALLINDOGE είναι $ 4.67M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ALLINDOGE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ALLINDOGE είναι 994.34M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ALLINDOGE;
Το ALLINDOGE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01291751 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ALLINDOGE;
Το ALLINDOGE είχε τιμή ATL ύψους 0.00438126 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ALLINDOGE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ALLINDOGE είναι -- USD.
Θα ανέβει το ALLINDOGE υψηλότερα φέτος;
Το ALLINDOGE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ALLINDOGE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:42:45 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

