Alliewai by Virtuals (AWAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00027318 Υψηλ. 24H $ 0.00032597 Υψηλή συνέχεια $ 0.00199519 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00013535 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.30% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -11.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.21%

Alliewai by Virtuals (AWAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00027932. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AWAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00027318 και ενός υψηλού $ 0.00032597, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AWAI είναι $ 0.00199519, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00013535.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AWAI έχει αλλάξει κατά +1.30% την τελευταία ώρα, -11.81% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 279.32K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 279.32K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Alliewai by Virtuals είναι $ 279.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AWAI είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 279.32K